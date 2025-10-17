French Translation Of A 725KB ∙ PDF file Download Download

Tribunal international

Déclaration du Tribunal international de l’A.I.N.

Ce tribunal conclut et déclare par la présente que les injections contre la Covid-19, les

injections d’ARNm ou les injections de nanoparticules d’ARNm sont en fait des armes

biologiques et technologiques de destruction massive.

Demande n° : AIN 1198 - 25

Turtle Island Record

8 octobre 2025

Alliance des Nations autochtones (A.I.N.)

Le Tribunal international déclare que les injections de nanoparticules ARNm constituent des armes biologiques et technologiques de destruction massive

Le Tribunal international de l’Alliance des nations autochtones (A.I.N.) est le premier

groupe de direction et autorité judiciaire au monde à rendre une ORDONNANCE déclarant que les injections de nanoparticules ARNm sont des armes biologiques et technologiques de destruction massive.

Le 8 octobre 2025, le Tribunal international des Nations autochtones (A.I.N.) a déclaré :

« Ce tribunal conclut et déclare par la présente que les « injections de nanoparticules COVID-19 » ou « injections de nanoparticules ARNm » ou « injections COVID-19 » répondent aux critères des armes biologiques et des armes de destruction massive selon la loi antiterroriste sur les armes biologiques de 1989 18 USC § 175 ; Armes et armes à feu § 790.166 Fla. Stat. (2023), Loi canadienne de 2004 sur la mise en œuvre de la Convention sur les armes biologiques et à toxines et la Convention internationale sur les armes biologiques. La présente ordonnance et déclaration est destinée à avoir un effet immédiat dans le monde entier. »

Le Tribunal international des nations autochtones (A.I.N.) a un statut de nation à nation reconnu par le gouvernement canadien. Dans le cadre de ses anciennes fonctions de ministre des Relations entre la Couronne et les Autochtones, l’honorable Gary Anandasangaree a officiellement reconnu l’Alliance des nations autochtones, ainsi que son traité et son tribunal international présidé par des juges du monde entier. Dans une lettre datée du 13 décembre 2024, le ministre a déclaré que la relation entre le CANADA et l’A.I.N. est une relation de nation à nation. Le site web de l’A.I.N. explique :

« Le Tribunal international de l’Alliance des nations autochtones est composé d’un panel de juges provenant de tous les continents. Le Tribunal a été créé conformément à la souveraineté de ses nations membres qui existait avant la colonisation européenne. Ces nations autochtones souveraines ont toujours conservé leurs propres coutumes, lois et traditions en harmonie avec la Terre Mère. » De plus, « le Tribunal international de l’A.I.N. est la plus haute instance judiciaire du CANADA, qui peut également entendre des affaires d’envergure internationale. »

L’A.I.N. a fourni plusieurs raisons pour justifier sa décision, notamment l’avis d’expert de l’auteur de la Convention des Nations Unies sur les armes biologiques de 1985/89. Le défunt Dr Francis Boyle avait rédigé le projet de loi américaine de mise en œuvre de la Convention sur les armes biologiques en 1985. Boyle a identifié la présence du précurseur de l’ADN du SIDA génétiquement modifié dans le projet. Boyle a rédigé une déclaration sous serment fin 2020 avant que les produits ne soient déployés. Déjà à cette époque, on savait que les propriétés de gain de fonction rendent les produits plus létaux et plus infectieux.

Le Tribunal a également pris connaissance des travaux de groupes de recherche internationaux dont les membres ont répertorié toute une série de contenus nocifs dans les flacons des vaccins développés à l’aide de la technologie ARNm. Certains d’entre eux peuvent conduire au remplacement de cellules humaines par des cellules synthétiques, autrement dit au « transhumanisme ». Ils peuvent également conduire à la croissance et au développement de points quantiques susceptibles de se transformer en biocapteurs.

Le Tribunal international de l’A.I.N. a également fait référence aux publications des chercheurs canadiens, David Speicher et Jessica Rose, ainsi qu’à celles du généticien et ancien directeur de la recherche et du développement du projet Génome humain, Kevin McKernan. Cette équipe a démontré la présence et les conséquences de fragments d’ADN plasmidique synthétique trouvés dans les flacons.

« Par définition, les plasmides sont des molécules d’ADN capables d’intégration : ce sont les outils mêmes utilisés en génie génétique pour insérer des séquences dans les génomes. Ce sont des outils permettant d’insérer de l’ADN dans notre ADN humain. »

Selon l’avocate ontarienne Lisa Miron :

« Ce qui est troublant à propos des plasmides qui sont conçus pour être introduits dans l’ADN, c’est qu’ils ne l’ont pas retiré. Cela doit être intentionnel. Les membres du tribunal ont également pris en considération les résultats des recherches menées par l’un des médecins les plus publiés au monde dans le domaine de l’obstétrique-gynécologie et de la médecine materno-fœtale, le Dr James Thorp. Son équipe a constaté « des violations inacceptables des signaux de sécurité pour 37 événements indésirables après des injections contre la COVID-19 chez des femmes enceintes », notamment des malformations fœtales, des arrêts cardiaques fœtaux et des décès fœtaux. Le Dr Thorp faisait partie des nombreuses personnes qui réclamaient un moratoire mondial immédiat sur les injections contre la COVID-19 pendant la grossesse. En outre, le tribunal a examiné les informations fournies par Andrew Zywiec, MD, CTP, OCP, un professionnel de santé américain très distingué et également praticien tribal certifié, très versé dans la médecine autochtone. Il a fourni des preuves que les injections d’ARNm ont été la cause et/ou un facteur contributif majeur d’un large éventail de maladies. Le Dr Zywiec est l’auteur principal d’un article publié dans le numéro d’automne 2025 du Journal of American Physicians and Surgeons. Il a déclaré que cet article révèle un « schéma de dommages trop cohérent et trop répandu pour être considéré comme une coïncidence ».

Les symptômes actuellement attribués au Covid long, notamment le brouillard cérébral, la fatigue, l’essoufflement, les palpitations cardiaques et le vieillissement accéléré, sont corrélés aux produits à ARNm eux-mêmes. D’autres études ont montré la présence de séquences de localisation nucléaire du promoteur-activateur SV-40 qui peuvent altérer le génome et rendre les cellules cancéreuses. La déclaration/ordonnance émise par l’A.I.N. stipule :

« Le tribunal conclut par la présente que ces métaux lourds, polyéthylène, poisons, toxines, nanotechnologies et biocapteurs constituent des expériences délibérées sur l’humanité et une tentative d’intégrer des mécanismes de contrôle synthétiques dans le corps humain, qui sont en réalité menées sans notre consentement et qui ont tué et mutilé d’innombrables personnes.

Dans sa forme la plus évidente, l’application massive d« injections de nanoparticules COVID-19 » ou d’« injections de nanoparticules ARNm » ou d’« injections COVID-19 » pour tenter de fusionner l’humanité avec la technologie est une expérimentation purement maléfique sur l’humanité. À son aboutissement logique, c’est la fin de l’humanité et un génocide. »

Une autre considération a été présentée à l’A.I.N. par le Dr Rima Laibow, des États-Unis : la doctrine officielle américaine de dépeuplement, telle qu’énoncée par Henry Kissinger dans son mémorandum sur la sécurité nationale du 10 décembre 1974, adopté par les États-Unis en collaboration avec les Nations unies.

Compte tenu de toutes ces considérations, le tribunal a noté le « désintérêt général » des gouvernements internationaux, l’absence de réaction face aux preuves d’effets indésirables post-commercialisation fournies par divers fabricants de vaccins (publiées par l’avocat américain Aaron Siri) et incluant des dommages fœtaux, ainsi que la « répression sans précédent des discours, des intervenants et des lanceurs d’alerte qui osent s’élever contre l’oligarchie des entreprises au pouvoir».

Les membres du tribunal ont noté « le mécanisme global de censure et de silence qui impose et coordonne les intervenants dans les professions, les syndicats, les conseils scolaires, etc. Une telle censure à l’échelle du système et une coordination transnationale visant à utiliser les organismes professionnels comme mécanisme de silence constituent une coordination de longue date, bien planifiée et non accidentelle ».

Cette censure à l’échelle du système a été décrite par l’avocate ontarienne Lisa Miron dans son livre World On Mute.

Dans leur conclusion, les membres du Tribunal international de l’A.I.N. soulignent que ces armes biologiques « ont été conçues par les puissances coloniales pour être déployées à l’échelle mondiale contre l’humanité et contre nos peuples autochtones en tant que groupe prioritaire ».

La déclaration de 10 pages comprend les déclarations suivantes : « L’humanité a vécu dans la plus grande des illusions : que les meurtres commis par les gouvernements, les ONG ou l’oligarchie internationale des entreprises puissent reposer sur un quelconque principe moral. » Et « Nous demandons aux peuples autochtones et au reste de l’humanité de s’unir pour donner à cette décision et à cette déclaration la force de la moralité et de la justice, qui sont le fondement de tout système juridique. Il ne peut y avoir d’architecture juridique qui autorise le déploiement d’armes biologiques contre l’humanité.

Lisa Miron a discuté de cette décision de l’A.I.N. avec le psychothérapeute, auteur et podcasteur américain Dr Joseph Sansone. La conversation peut être écoutée ici : www.josephsansone.com/p/breaking-news-ain-issues-order-mrna. Elle a déclaré : « Il ne s’agissait pas seulement d’un désintérêt de la part du gouvernement et des fonctionnaires pour les préjudices subis. Il y avait en fait une coordination pour mettre fin à toute discussion qui aurait pu mettre en lumière ces préjudices. Le seul endroit où nous avons obtenu une réponse et une décision judiciaires a donc été le tribunal AIN. Il s’agit donc d’une décision magnifique et j’en suis très heureuse. »

Le Dr Sansone a déclaré : « C’est important, car c’est la première instance dirigeante et autorité judiciaire de quelque sorte que ce soit à émettre une telle déclaration ou à rendre une décision affirmant qu’il s’agit d’armes biologiques et technologiques de destruction massive. Bien qu’il ne soit pas certain des conséquences juridiques d’une telle ordonnance, lui-même et Lisa Miron ont indiqué qu’à la suite de cette ordonnance, les sociétés pharmaceutiques américaines perdraient automatiquement l’immunité qui leur est accordée par la loi américaine Prep Act. La complexité des dommages causés par ces produits ne peut être simplement le résultat d’une erreur. De même, le refus des fabricants de rappeler le produit indique une intention de nuire.

Selon le Dr Sansone : « Il ne peut y avoir de consentement éclairé lorsqu’il s’agit d’une arme biologique. C’est comme dire que vous avez le droit de boire le café dont personne ne vous a dit qu’il était empoisonné et que la personne à côté de vous peut tomber malade rien qu’en le sentant (la transmission ou l’excrétion). »

Lisa Miron a souligné le courage et l’importance de la plaignante blessée, une mère du clan qui a intenté cette action en justice. « Le comité fait preuve d’un immense courage et d’une grande générosité envers toute l’humanité. » Miron souligne que ce sont « les systèmes coloniaux » qui ont « vacciné la population mondiale ». Elle déclare : « La décision est magnifique à un autre niveau, dans la mesure où ils auraient pu la rendre à titre de mesure de protection, peut-être uniquement pour les peuples autochtones ou les Premières Nations. »

Elle a ajouté : « Dans notre environnement politique, il est important de prendre une décision qui vient d’un endroit où on s’y attend le moins... Ils sont devenus les leaders là où nous avons été trop lents à rendre justice, la justice est devenue trop encombrante dans notre système. Et ils nous demandent en outre de nous serrer les coudes... J’espère que cette (ordonnance) incite les peuples autochtones du Canada et les peuples subséquents à travailler ensemble. » Miron estime que le gouvernement canadien ne peut pas, d’une part, dire aux Premières Nations qu’elles « ont un droit à l’autodétermination » et, d’autre part, nier « l’impact réel de cette décision ».

Miron a fait remarquer que les gouvernements et d’autres forces influentes de la société ont longtemps perpétué les divisions au sein de la population. Elle estime que cela « a été utilisé pour cacher le fait qu’une fois unifiés, nous pourrons rendre justice à l’humanité ».

Voici d’autres déclarations faites par Lisa Miron lors de l’entretien avec le Dr Joseph Samson :

- « C’est une décision vraiment importante, elle devrait être diffusée partout. »

- « Nous attendons qu’on rende justice depuis si longtemps. »

- « S’ils avaient eu des intentions honnêtes, ils auraient dû retirer ce produit du marché il y a des années. Ils ont toutes sortes d’excuses... »

- « Nous avons un système qui, s’il veut rester pertinent, devra se faire l’écho de cette décision. Nous allons devoir prendre des décisions partout dans le monde qui se feront l’écho de cette décision.. »

De plus, voici quelques déclarations du Dr Sansone, qui a précédemment intenté un procès pour interdire les vaccins à ARNm en Floride :

- « L'opération Warp Speed était une trahison. Un acte de guerre contre les États-Unis et le monde entier. Il s'agissait d'un complot criminel international et ils nous ont tous pris pour cible. »

- « À ce stade, personne ne devrait avoir peur d’appeler cela une arme alors que c’est une arme, ni avoir peur de s’exprimer à ce sujet. »

Le site web de l’A.I.N. se trouve ici : www.allianceofindigenousnations.org/. Consultez la copie PDF ci-jointe de la Déclaration de l’Alliance des nations autochtones ou retrouvez-la ici :

https://blog.fdik.org/2025-10/Ain_Declaration_Of_Mrna_Biowea.pdf.

Voir également l’article commun publié sur Substack par Lisa Miron et le Dr Joseph Sansone : www.josephsansone.com/p/exclusive-breaking-news-alliance.

Une récente initiative citoyenne canadienne demande l’arrêt immédiat de l’utilisation et le retrait des vaccins à ARNm contre la COVID-19. La lettre complète, qui comprend des références à certaines sources examinées par le Tribunal international A.I.N., peut être consultée ici : www.call2halt19.ca/.

Résumé de l’AVIS D’EXPERT du Dr ANA MARIA MIHALCEA, MD, PhD, concernant : les découvertes dans le domaine de la technologie ARNm liées au transhumanisme.

Selon Lisa Miron, cette catégorie de conclusions était la plus troublante pour les membres du Tribunal, car « il ne peut y avoir d’application innocente » quant à l’inclusion de ces éléments dans un vaccin. Ces conclusions ont été communiquées au Tribunal international de l’A.I.N. par l’intermédiaire du Dr Ana Maria Mihalcea, MD, PhD.

- Le groupe de travail chargé de l’analyse des vaccins contre la COVID a utilisé la microscopie électronique à balayage, la spectroscopie à dispersion d’énergie par rayons X, la spectroscopie de masse, l’analyse par plasma à couplage inductif, la microscopie en champ clair, la microscopie en champ sombre et le diagnostic par imagerie sanguine en direct. D’autres groupes ont trouvé « d’innombrables petits objets métalliques pointus », notamment des fragments d’acier inoxydable, dans certains flacons de vaccin contre la COVID.

- Une étude italienne a porté sur la microscopie en champ sombre du sang vivant de 1006 patients qui avaient reçu les injections Pfizer et Moderna Covid 19. Il a été noté que 94 % d’entre eux présentaient des structures nanotechnologiques auto-assemblées dans leur sang.

- La présence de polymères hydrogels qui s’auto-assemblent et qui sont liés aux produits polyéthylène glycol (Pfizer) et SM-102 (Moderna). Ces polymères semblent se développer d’une manière qui rappelle la technologie à l’échelle nanométrique, capable de transmettre des informations et d’agir comme des biocapteurs. (La remarque explicative suivante est ajoutée par CSNews et n’était pas mentionnée dans l’ordonnance A.I.N. :certains chercheurs estiment que l’un des objectifs de ces nanotechnologies pourrait être de transmettre des données du corps vers des organismes de surveillance centralisés externes. Ou d’exercer un certain contrôle par des forces extérieures sur des êtres humains réactifs. En outre, il y a la question du brevet américain 6 754 472, ou « Méthode et appareil pour transmettre de l’énergie et des données à l’aide du corps humain » qui a été déposé pour la première fois par Microsoft en 2000 et décrit ici .)

- Les polymères hydrogels créent également des filaments en forme de ruban qui transforment le sang en feuilles et caillots semblables à du plastique. Comme l’a déclaré le Dr Mihalcea, « le polyéthylène, qui fait partie du polyéthylène glycol contenu dans le vaccin Pfizer C-19, est un choix bien connu pour la fabrication de bioplastiques. Contrairement aux caillots sanguins normaux, un caillot sanguin bioplastique polymère est beaucoup plus résistant et beaucoup plus difficile à dissoudre ». Le remplacement des cellules humaines naturelles par des cellules synthétiques est appelé « transhumanisme ».

Le Dr Mihalcea a déclaré : « J’ai été témoin de la croissance de feuilles d’hydrogel dans le sang humain et de la façon dont cette croissance entraîne une réduction des cellules sanguines naturelles. Ce changement dans le corps n’est rien de moins que du transhumanisme, et les personnes touchées sont transformées à leur insu, sans leur consentement. »

- Le tribunal de l’A.I.N. s’est vu présenter une étude du MIT qui fait l’éloge des nombreuses « interfaces hydrogel visant à fusionner les humains et les machines ». En d’autres termes, cette technologie est réelle et est développée à l’insu de la plupart des gens.