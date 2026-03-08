Nouvelle analyse révèle des failles dans la surveillance de l’« extrémisme » par ISD Canada : appel urgent à suspendre le projet de loi C-9 et les technologies de suivi financées par le gouvernement en attendant des correctifs

Une nouvelle analyse présentée par Canadian Sharable News (CSNews) révèle des failles cruciales dans les mécanismes actuels utilisés pour surveiller « l’extrémisme » au Canada. Cela intervient alors que les libéraux fédéraux cherchent à mettre fin au débat sur le projet anti-haine du gouvernement (projet de loi C-9), tel que rapporté le 6 mars 2026 par i-politics. Le projet de loi C-9 (Loi sur la lutte contre la haine) élargirait les infractions haineuses, les pouvoirs de confiscation et retirerait le consentement du procureur général pour la plupart des poursuites. Elle prévoit la confiscation des « moyens par lesquels une infraction a été commise » non spécifiée et conduit à des poursuites sur la base d’interprétations subjectives de l’émotion de « haine ». De plus, un amendement au projet de loi prévoit de supprimer l’exemption religieuse du Code criminel, ce qui a suscité une forte réaction de la part de nombreuses communautés religieuses à travers le pays.

Loi sur la lutte contre la haine est la réponse du gouvernement aux allégations de « montée de l’extrémisme » au Canada, mais CSNews a publié une critique détaillée révélant d’importantes lacunes méthodologiques dans le suivi de l’extrémisme en ligne de l’Institut britannique pour le dialogue stratégique (ISD) Canada, comme souligné dans leur Data Briefing de mars-mai 2025. Alors que l’ISD affirme suivre « l’extrémisme intérieur » à travers des foyers comme « conspirationnistes anti-gouvernementaux » et « observateurs de conflits d’extrême droite », notre échange approfondi avec des analyses avancées de l’IA révèle un système truffé de biais, de contamination des écosystèmes et d’une dépendance excessive à des « sources fiables » grand public qui réprime le débat politique légitime.

Le briefing ISD regroupe 598 comptes, qualifiant de « récits corrosifs » les discussions sur les liens « globalistes » de Mark Carney (4 386 publications), l’aide à l’Ukraine comme fardeau économique (7 235 publications) et l’antisémitisme (5 325 publications) qui mineraient la démocratie et la cohésion sociale. Or, lorsque l’on intègre des données plus complètes — rapports du ByGeorge Journal sur les liens de Carney avec le WEF, entretiens de Dialogue Works avec des experts militaires à la retraite sur les flux financiers en Ukraine, analyses indépendantes des écarts dans les données de santé publique —, ces sujets apparaissent comme des critiques fondées sur des preuves, et non comme de l’extrémisme.

La méthodologie d’ISD, inspirée de politologue néerlandais Cas Mudde qui a développé un cadre composé de cinq indicateurs (nationalisme, xénophobie, anti-démocratie, forte défense de l’État), sème les comptes selon des critères larges, puis contamine tout contenu subséquent comme extrémiste, indépendamment de son mérite. Cette logique circulaire gonfle les perceptions de menace et refroidit la liberté d’expression, en violation des engagements du Canada dans la Déclaration mondiale sur l’intégrité de l’information en ligne, qui exige des médias pluralistes et l’exposition à des idées diverses.

Des failles similaires touchent les autres organismes financés par le gouvernement : le Canadian Anti-Hate Network (CAHN), le Centre on Hate, Bias and Extremism de l’Université Ontario Tech, B’nai Brith Canada – Ligue des droits de la personne, et les Amis du Centre Simon Wiesenthal, tous recevant des millions de dollars des contribuables. Leurs productions, fondées sur les mêmes critères larges de Mudde, risquent de mal qualifier le scepticisme politique (par ex. moratoires sur l’immigration ou questions sur les mandats vaccinaux) comme « extrême droite » ou « nativiste », ignorant les preuves post-2022 qui démontent les tropes d’« extrémisme » liés au convoi et les excès des politiques COVID.

Alors que le Comité permanent de la justice et des droits de la personne poursuit l’étude article par article du projet de loi C-9 (Loi sur la lutte contre la haine), qui élargirait les infractions de haine, les pouvoirs de confiscation et supprimerait le consentement du procureur général pour la plupart des poursuites en propagande haineuse, ces failles dans les données constituent une menace directe. Une surveillance erronée pourrait alimenter une application excessive, amplifiant les violations de la Charte. CSNews appelle à suspendre immédiatement l’avancement du projet de loi C-9 jusqu’à ce que des examens indépendants corrigent ces problèmes.

Nous demandons à Sécurité publique Canada et aux parlementaires de suspendre le financement et la dépendance politique à ces traqueurs jusqu’à l’adoption de cinq garanties clés : pluralisme obligatoire des sources, révision temporelle des étiquettes, protocoles d’irrélabilité gouvernementale, audits de transparence, et distinction claire entre critique politique et idéologie suprémaciste. Comme le préconisent des universitaires tels que Nadine Strossen, Jonathan Rauch et Jeffrey Dvorkin, le débat respectueux — et non la censure des « récits corrosifs » — est la voie vers une véritable intégrité de l’information.

Pour l’analyse complète, consultez : https://canadianshareablenews.substack.com/p/when-government-and-industry-collaborate. CSNews reconnaît l'aide de GROK-4 dans la formulation de ce texte et des documents qui suivent.

À propos de Canadian Shareable News : CSNews est une plateforme indépendante dédiée au reporting équilibré, à l’exposition des omissions d’information et à la promotion de points de vue diversifiés pour un discours canadien informé.

FIN

Soumission à Sécurité publique Canada — Appel à l’arrêt du projet de loi C-9 en raison de données erronées et de la nécessité urgente de suspendre et de réviser la surveillance de l’extrémisme financée par le gouvernement

(Copie à : Comité permanent de la justice et des droits de la personne – Projet de loi C-9 ; Tous les députés)

Date : 8 mars 2026

De : Canadian Shareable News – Avocats pour l’intégrité médiatique

Objet : Nécessité urgente de suspendre et d’examiner la surveillance de l’extrémisme financée par le gouvernement – ISD/CASM, CAHN, Centre Ontario Tech, B’nai Brith Canada – Ligue des droits de la personne, et Amis du Centre Simon Wiesenthal ; Appel à stopper le projet de loi C-9 en raison de données défectueuses

Sécurité publique Canada fournit un financement et un soutien partenarial aux organisations suivantes pour la surveillance, la recherche et la formation sur l’extrémisme, la haine et la radicalisation :

Institute for Strategic Dialogue (ISD) et CASM Technology (via le Fonds pour la résilience communautaire – FRC) : Plusieurs subventions, dont un soutien continu pour Extreme Dialogue et les briefings Canada (ex. ~400 000 $–418 000 $ dans des modifications récentes ; partie d’allocations FRC dépassant 85 millions $ depuis 2017).

URL : https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/bt/cc/fpd-fr.aspx

Canadian Anti-Hate Network (CAHN) : 200 000 $ (2024–2026) pour un cadre éthique sur la recherche d’extrême droite ; 440 000 $ supplémentaires (2023–) pour activités anti-haine.

URL : https://search.open.canada.ca/grants (recherche « Canadian Anti-Hate Network »)

Centre on Hate, Bias and Extremism (Université Ontario Tech) : 2 186 501 $ (pluri-annuel) pour « Right-wing Extremism in Canada: Conceptualizing the Movement » (en partenariat avec ISD) ; subventions supplémentaires pour formation IMVE et recherche.

URL : https://www.canada.ca/fr/securite-publique-canada/nouvelles/2025/10/le-gouvernement-du-canada-annonce-plus-de-36-millions-de-dollars-pour-des-projets-visant-a-contrer-lextremisme-violent.html

B’nai Brith Canada – Ligue des droits de la personne : Cité dans les Engagements nationaux pour combattre l’antisémitisme ; soutien indirect via programmes antisémite et partenariats (montants FRC ou Patrimoine Canada non détaillés publiquement mais référencés dans annonces gouvernementales).

URL : https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/cntrng-crm/nt-ht/ntnl-frm-cmbttng-ntsmtsm/ntnl-cmmtmnts-cmbt-ntsmtsm-fr.aspx

Amis du Centre Simon Wiesenthal : Référencé dans engagements antisémite et initiatives de sécurité communautaire ; financement via enveloppes plus larges de prévention de la haine (ex. allocations CCSP/SIP ; montants spécifiques non détaillés publiquement).

URL : https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/cntrng-crm/nt-ht/ntnl-frm-cmbttng-ntsmtsm/ntnl-cmmtmnts-cmbt-ntsmtsm-fr.aspx

Ces organisations produisent des rapports, des données de surveillance et des matériaux de formation qui sont systématiquement référencés dans les notes de politique, le Plan d’action pour combattre la haine, les Engagements nationaux pour combattre l’antisémitisme et les travaux parlementaires. Le briefing Canada mars–mai 2025 d’ISD (produit avec les outils CASM) est un exemple clair de la façon dont les méthodologies actuelles peuvent produire des résultats trompeurs. Des schémas similaires apparaissent dans les travaux des organisations listées. Toutes s’appuient fortement sur des sources gouvernementales ou grand public « fiables » tout en appliquant un étiquetage large qui peut classer des critiques politiques légitimes comme « extrémiste », « conspirationniste » ou « haineux ».

État du Canada aujourd’hui : une technocratie managériale aux traits illibéraux

Le Canada en mars 2026 est une technocratie managériale hautement fonctionnelle fonctionnant sous des formes démocratiques. Il conserve des élections, un pouvoir judiciaire indépendant (qui freine parfois l’exécutif, comme dans l’arrêt de la Cour fédérale sur la Loi sur les mesures d’urgence), et des partis d’opposition formels — mais l’orientation réelle des politiques sur les dossiers clés est de plus en plus isolée de la contestation démocratique ouverte et pilotée par des mécanismes administratifs, comportementaux et supranationaux. Les Objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 de l’ONU sont explicitement intégrés dans tous les ministères fédéraux, mis en œuvre par des partenariats public-privé « à l’échelle de tout le gouvernement » et « de toute la société » souvent alignés sur les cadres du Forum économique mondial. Cela crée une convergence structurelle entre les agendas mondiaux et la bureaucratie nationale, ouvertement promue comme le modèle de gouvernance moderne. La capture réglementaire est visible dans de multiples secteurs : application sélective/exemptions, modifications opaques des règles (ex. étiquetage de la viande clonée/laboratoire), et expansion discrète du pouvoir administratif pendant les distractions publiques. Plus de 500 employés fédéraux travaillent sur des unités de « nudges » et d’architecture de choix, marquant un virage délibéré vers la « gouvernance par le comportement » plutôt que la réglementation ou la persuasion classiques. Le « filet toujours plus large » de surveillance de l’extrémisme et l’élargissement de la législation sur la haine/discours (projet de loi C-9) s’inscrivent dans le même schéma : élargir la définition du discours acceptable pour protéger le consensus élitiste dominant.

Preuves des préoccupations méthodologiques

Ces organisations contribuent collectivement à des données et analyses qui façonnent la compréhension gouvernementale des menaces. Exemples tirés de productions récentes :

Critique des liens globalistes/WEF de Mark Carney, partenariats public-privé ou portes tournantes présentés comme du « conspirationnisme ».

Discussion du fardeau économique de l’aide à l’Ukraine, de l’expansion de l’OTAN ou des flux financiers vers le complexe militaro-industriel qualifiée de « conspirationniste ou racialisée ».

Récits anti-israéliens, critique des expansions de la définition de travail de l’IHRA ou débats sur la politique étrangère regroupés sous « antisémitisme » ou « extrémisme ».

Points de vue anti-vaccin, anti-immigration, intégrité électorale ou chrétiens traditionnels agrégés dans des clusters « anti-gouvernement », « misogynes » ou « suprémacistes ».

Lorsque l’on prend en compte des données primaires plus complètes et des analyses d’experts dissidents (ex. reportages ByGeorge Journal sur réseaux globalistes, entretiens Dialogue Works avec professionnels militaires/renseignement à la retraite sur financement Ukraine et géopolitique, compilations statistiques indépendantes sur résultats santé publique, données AIP, archives Canadian Shareable News), le même contenu apparaît souvent comme un débat démocratique fondé sur des preuves — et non comme de l’extrémisme. Pour l’analyse complète, voir l’échange documenté à : https://canadianshareablenews.substack.com/p/when-government-and-industry-collaborate.

Conformité aux normes établies

Le Canada a co-lancé la Déclaration mondiale sur l’intégrité de l’information en ligne (septembre 2023), s’engageant au pluralisme médiatique, à l’exposition à des idées diverses et à la protection du débat démocratique ouvert. Les lignes directrices éthiques canadiennes (Loi sur la radiodiffusion, Lignes directrices éthiques de l’ACJ, Code de l’Association canadienne des radiodiffuseurs) et le Test de reporting à équilibre critique du CSN Press Room exigent l’inclusion active de documents primaires, d’histoires supprimées et de voix expertes dissidentes avant de qualifier un contenu de « désinformation », « désinformation » ou « extrémisme ».

Approches alternatives : universitaires plaidant pour le dialogue ouvert

En alternative au cadre de Cas Mudde (qui met l’accent sur les restrictions militantes démocratiques aux récits « d’extrême droite »), nous recommandons de s’appuyer sur des universitaires qui privilégient le débat respectueux et les perspectives multiples, en phase avec la Déclaration mondiale et les codes éthiques canadiens. Nadine Strossen (ancienne présidente de l’ACLU) soutient dans Hate: Why We Should Resist It with Free Speech, Not Censorship (2018) que la suppression d’idées controversées mine la démocratie, plaidant pour l’échange ouvert comme antidote. Jonathan Rauch (Kindly Inquisitors: The New Attacks on Free Thought, 2013) met l’accent sur la « science libérale » — débat rigoureux et critique plutôt que censure — pour la recherche de la vérité. Au Canada, Jeffrey Dvorkin (ancien ombudsman de Radio-Canada et Auteur du manuel de premier cycle Trusting the News in a Digital Age) a plaidé pour un reporting équilibré incluant les voix dissidentes afin de renforcer la confiance du public, plutôt que de les réduire au silence comme « corrosives ».

Garanties spécifiques requises

Les méthodologies utilisées par ISD/CASM, CAHN, le Centre Ontario Tech sur la haine, le biais et l’extrémisme, B’nai Brith Canada – Ligue des droits de la personne, et Amis du Centre Simon Wiesenthal manquent actuellement de ces garanties minimales :

Pluralisme des sources obligatoire

Toute formation, corpus de référence et étiquetage doit inclure des sources non grand public (ex. ByGeorge Journal, Dialogue Works, analyses statistiques indépendantes, données AIP, archives Canadian Shareable News). La pondération par défaut ne doit pas favoriser uniquement les sources gouvernementales ou grand public. Module de révision temporelle et suivi des résultats

Les classificateurs et rapports doivent réévaluer automatiquement les étiquettes passées lorsque les données officielles sont révisées (corrections de modélisation santé publique, audits d’aide étrangère, études rétractées, etc.). Protocole explicite d’« irrélabilité gouvernementale/source »

Lorsque des taux d’erreur historiques, omissions ou conflits d’intérêts sont documentés, réduire le score de confiance des affirmations provenant d’une seule source institutionnelle. Transparence et audit indépendant

Publier les listes complètes de comptes semés, critères d’étiquetage exacts, algorithmes de pondération des sources et scores de fiabilité inter-codeurs. Exiger des audits annuels par des tiers indépendants incluant une diversité idéologique (groupes de libertés civiles, journalistes indépendants, statisticiens, professionnels de la sécurité à la retraite). Distinction claire entre critique politique et idéologie suprémaciste

Séparer explicitement la critique des institutions mondiales, des dépenses de politique étrangère, de l’influence corporative ou des points de vue religieux de la suprématie raciale/ethnique ou des appels à la violence. Appliquer les seuils de la Cour suprême (Keegstra/Whatcott) plutôt que les normes plus larges de « récits corrosifs ».

Recommandation

Sécurité publique Canada devrait immédiatement :

Mandater un examen méthodologique indépendant de toutes les productions de surveillance et de formation d’ISD/CASM, CAHN, Centre Ontario Tech sur la haine, le biais et l’extrémisme, B’nai Brith Canada – Ligue des droits de la personne, et Amis du Centre Simon Wiesenthal (2024–2026) ;

Suspendre tout financement supplémentaire ou dépendance politique aux productions de ces organisations jusqu’à ce que les cinq garanties ci-dessus soient pleinement mises en œuvre pour toutes ;

Demander au Comité de la justice d’arrêter l’avancement du projet de loi C-9 jusqu’à ce que ces failles systémiques soient corrigées, car les mécanismes d’application du projet de loi (infractions de haine élargies, pouvoirs de confiscation, suppression du consentement du procureur général) pourraient amplifier des données de surveillance erronées dans les poursuites et décisions de confiscation, entraînant des excès et des violations de la Charte.

La véritable intégrité de l’information exige le pluralisme des sources et une méthodologie rigoureuse, et non le rétrécissement du débat légitime. Les Canadiens qui questionnent les réseaux globalistes, l’économie de l’aide étrangère, l’intégrité des données de santé publique ou les expansions de l’IHRA exercent leurs droits démocratiques — et non de l’extrémisme.

Nous demandons une action rapide et offrons de fournir le corpus de référence complet pour tout examen.

Respectueusement soumis,

Canadian Shareable News

Défenseur de l’intégrité des médias

CanadianShareableNews@Proton.me